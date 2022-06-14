Спровоцированный Кремлем голод. США выделят $7,6 млрд на преодоление продовольственного кризиса 14 июня, 10:39 Цей матеріал також доступний українською США выделят миллиарды долларов на борьбу с голодом — Госдеп (Фото:cl.usembassy.gov)

Соединенные Штаты вместе с союзниками будут активно противостоять глобальному продовольственному кризису, обострившемуся после начала российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в Twitter.

«Неспровоцированная война Кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 млрд, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет — еще $5 млрд», — сказано в заявлении.

Видео дня

В Госдепе добавили, что, если в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 млн человек, то к концу 2022 года их количество вырастет еще на 40 млн.

Ранее в Госдепе заявляли, что РФ шантажирует мир продовольственным кризисом.

Украина является одним из ведущих мировых производителей аграрной продукции. Из-за блокады Россией украинских портов, возникли сложности с экспортом около 30 млн т зерновых, которые находятся на территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.