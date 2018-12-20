Продлить или отменить. Рада сегодня решит судьбу моратория на продажу земли Сегодня, 10:05 417 Цей матеріал також доступний українською Запрет на продажу земель сельхозназначения ввели в Украине в 2001 году charlesricardo / Pixabay

Продлить мораторий на продажу земли: на год, пять лет или отменить вообще. Именно из таких предложений выбирают народные депутаты. Этот вопрос Верховная Рада рассмотрит в четверг, 20 декабря.

В парламенте зарегистрированы около десяти законопроектов, касающихся купли-продажи земель сельскохозяйственных назначения. Однако существует несколько различных предложений относительно сроков продления моратория.

В частности, группа народных избранников разных фракций по инициативе Всеукраинского аграрного совета предложила продлить мораторий на один год - до 1 января 2020 года.

Позиция БПП

Как пояснил в интервью Радио НВ один из инициаторов проекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Николай Люшняк, мораторий должен действовать до принятия закона об обороте земель сельхозназначения. Люшняк рассказал, что 18 декабря профильный комитет поручил Кабинету министров в марте внести в парламент законопроект об обороте земель. Кроме того, в комитете единогласно поддержали продление моратория на год.

Люшняк прогнозирует, что Верховная Рада поддержит продление моратория на год.

Народный фронт: Нужно продлевать

Фракция Народный фронт поддерживает мораторий на продажу земель до марта 2020 года, заявил ее председатель Максим Бурбак в кулуарах парламента. Он отметил: для того, чтобы открывать рынок земли, сначала нужно создать необходимые инструменты для его функционирования. Бурбак отметил, что в законе о свободном обороте земель должно быть предусмотрено, чтобы сельскохозяйственные участки быть только в собственности украинских граждан. Кроме того, необходимо ограничить максимальное количество продажи земель в одни руки. Председатель фракции Народный фронт подчеркнул, что государство должно быть единственным агентом по купле-продаже земли.

Радикальная партия согласовывает позицию

Радикальная партия Олега Ляшко является одним из крупнейших критиков земельной реформы. Однако ее представитель, народный депутат Юрий Чижмарь рассказал в интервью НВ, что фракция согласует в четверг, будет ли голосовать за продление моратория. Чижмарь отметил, его личная позиция заключается в том, что с 2020 года мораторий можно будет снять. Однако только при условии, если на законодательном уровне будут созданы инструменты для честного обращения сельскохозяйственных земель.

Батькивщина за продление

Во фракции Батькивщина настаивают на продлении моратория на пять лет. Об этом рассказал народный депутат Сергей Евтушок в эфире телеканала ZIK. По словам депутата, открытия рынка ожидают олигархи, готовые купить землю по заниженным ценам. Евтушок отметил, что ограничения можно будет снять только тогда, когда в стране будет преодолено рейдерство, коррупция, а также - создан земельный банк и проведена инвентаризация земель. Он добавил, что до отмены моратория мелкие фермеры должны получать государственную поддержку.

Евтушок добавил, что правом на покупку сельскохозяйственной земли не должны пользоваться иностранцы.

Кому выгоден мораторий

Мораторий выгоден частному бизнесу, он позволяет значительно экономить на доступе к земельным ресурсам, ведь цены на аренду сельскохозяйственной земли в Украине низкие - об этом в интервью НВ рассказал заместитель председателя совета Ассоциации Земельный союз Украины Андрей Мартын. Он отметил, что только 15% украинцев являются владельцами земельных паев, и весь мораторий заключается в том, что гражданам запретили распоряжаться их имуществом. Мартин объяснил, для этого политики убедили население, что земля - это государственная собственность. При этом они создали миф, что при открытии рынка участки будут покупать иностранцы за бесценок.

Запрет на продажу земель сельхозназначения ввели в Украине в 2001 году. С тех пор мораторий несколько раз продлевали.