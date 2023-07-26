Уже на этой неделе. Парламент может ограничить продажи сигарет в магазинах duty free 26 июля, 14:00 NV Премиум Депутаты готовятся ограничить продажи сигарет в магазинах duty free (Фото:Pixabay)

Верховная Рада планирует во втором чтении рассмотреть законопроект № 9315, который может полностью запретить продажу сигарет в магазинах беспошлинной торговли

Продажи сигарет в магазинах duty free планируют ограничить. В законопроекте № 9351, который парламент поддержал в первом чтении 10 июня, вводится запрет на продажу выпущенных в Украине сигарет в магазинах беспошлинной торговли. Верховная Рада может ужесточить эти требования во втором чтении. «Я внес поправку, которая запрещает продажи всех сигарет в магазинах duty free до завершения военного положения из-за того, что в Украине начали появляться большие партии из ОАЭ», — рассказал NV Бизнес заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Однако, говорит Железняк, депутаты монолитности (Слуга народа) склоняются к другому варианту. По его словам, это может быть запрет на продажу только произведенных в Украине сигарет с дополнительным ограничением — не более двух пачек на человека за сутки.

В Украине, по данным Государственной таможенной службы, работает 15 магазинов беспошлинной торговли: 14 — на автомобильных пунктах пересечения во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Еще один магазин — на паромной переправе Орловка — Исакча (Румыния), ранее писал NV Бизнес.

Основное количество точек принадлежит двум компаниям — Львов-Трейдинг и Дьюти фри трейдинг. До большой войны в нашей стране функционировало 48 магазинов duty free вместе с торговыми точками в аэропортах. Однако продажи табачной продукции с тех пор упали не так существенно. По информации Железняка, в 2021 году, когда границы уже начали открываться после пережитой пандемии Covid-19 и работали аэропорты, в магазинах duty free было продано 27 млн пачек сигарет. За военный 2022-й — около 20 млн пачек.

Покупатели скупают сигареты блоками, свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, которую обнародовали во время заседания временно-следственной компании (ВСК) Верховной Рады. Например, в январе в магазине на пропускном пункте Рава-Русская (Львов-Трейдинг) каждый клиент в среднем покупал 35 пачек табачной продукции. Чуть больше — 35,5 пачек на человека фиксировали в duty free в пропускном пункте Краковец (Львов-Трейдинг). В Шегини (Львов-Трейдинг) — 30,6, в Порубное (Дьюти фри трейдинг) — 26,4, а в Ягодине (Дьюти фри трейдинг) — 16,2.

В других магазинах на украинской границе эти показатели ниже, однако все равно превышают норму — 2 пачки на человека. Именно столько разрешено завозить на территорию Европейского союза без уплаты налогов.

Поляки тщательно проверяют всех путешествующих, поэтому получается, что большинство произведенной для магазинов беспошлинной торговли продукции возвращается обратно в Украину.

«Нелегальные сигареты, маркированные надписью Duty Free или маркированные на иностранных языках, вроде бы производятся для продажи в магазинах беспошлинной торговли, или же для экспорта. Впрочем, вместо продажи по месту назначения, они, по разным схемам, попадают в нелегальные каналы продажи на территории Украины и их продажа не контролируется правоохранительными органами», — говорится в заявлении ассоциации Укртютюн.

По данным Kantar, в 2022 году теневой рынок занимает 22% рынка, хотя в 2021-м — 16,9%, а в 2020-м — 6,9%. Это стоило бюджету 20,7 млрд грн потерянных налогов только в прошлом году.