Продажа прав на землю через аукционы повышает ее цену на 80% - Нефьодов

Электронные аукционы по продаже прав аренды на сельскохозяйственную землю будут способствовать повышению ее стоимости и, соответственно, росту доходов местных громад.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в эфире Радио НВ.

По его словам, этот пилот как раз проводиться для того, чтобы показать, что в случае полноценного запуска рынка земли, ее можно будет выгодно продать.

"Рассчитываем переубедить всех скептиков в том, что земельные отношения в Украине могут быть честными, прозрачными и эффективными, и такими, которые не нужно бояться", - сказал замминистра.

Он отметил, что в Украине сегодня около 10 млн гектаров сельскохозяйственной земли, большая часть которой находится именно в собственности государства. Из них только 4 млн гектаров официально сдается в аренду. Причем, по минимальной цене на аукционах, которые происходят в каких-то глубинках, и о которых никто не знает.

"На это сегодня и делаются ставки – на то, что об этом никто не знает, и никто не конкурирует за такую землю. И мы с вами как собственники земли, граждане Украины недополучаем деньги от аренды этой земли", - отметил Нефьодов.

Тогда как в случае с выставлением прав на аренду через аукционы ProZorro, к которым может получить доступ каждый, сможет в разы увеличить поступления в местные бюджеты.

"Это именно те деньги, которые идут на детские садики, ремонт дорог и так далее", - подчеркнул он.

Первые эксперименты, которые проводились с большими госкомпаниями, показали, что цена аренды, в сравнении с теми договорами, которые были заключены ранее, "увеличивается минимум на 80%".

Как сообщалось, в Украине запустят электронные земельные аукционы.