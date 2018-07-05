Продажа прав на землю через аукционы повышает ее цену на 80% - Нефьодов

0 комментировать
Прозрачные условия аренды земли повысят ее стоимость
Фото: pixabay

Прозрачные условия аренды земли повысят ее стоимость

Электронные аукционы по продаже прав аренды на сельскохозяйственную землю будут способствовать повышению ее стоимости и, соответственно, росту доходов местных громад.

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в эфире Радио НВ.

По его словам, этот пилот как раз проводиться для того, чтобы показать, что в случае полноценного запуска рынка земли, ее можно будет выгодно продать.

"Рассчитываем переубедить всех скептиков в том, что земельные отношения в Украине могут быть честными, прозрачными и эффективными, и такими, которые не нужно бояться", - сказал замминистра.

Он отметил, что в Украине сегодня около 10 млн гектаров сельскохозяйственной земли, большая часть которой находится именно в собственности государства. Из них только 4 млн гектаров официально сдается в аренду. Причем, по минимальной цене на аукционах, которые происходят в каких-то глубинках, и о которых никто не знает.

"На это сегодня и делаются ставки – на то, что об этом никто не знает, и никто не конкурирует за такую землю. И мы с вами как собственники земли, граждане Украины недополучаем деньги от аренды этой земли", - отметил Нефьодов.

Тогда как в случае с выставлением прав на аренду через аукционы ProZorro, к которым может получить доступ каждый, сможет в разы увеличить поступления в местные бюджеты.

"Это именно те деньги, которые идут на детские садики, ремонт дорог и так далее", - подчеркнул он.

Первые эксперименты, которые проводились с большими госкомпаниями, показали, что цена аренды, в сравнении с теми договорами, которые были заключены ранее, "увеличивается минимум на 80%".

Как сообщалось, в Украине запустят электронные земельные аукционы.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове