Бензин, банки, электроэнергия. Государство обещает уменьшать свое участие в экономике Украины, но в жизни все происходит наоборот — разбор 27 сентября, 08:34 Эксклюзив НВ Глава Кабмина Денис Шмигаль анонсирует продолжение приватизации. Но параллельно крупные государственные компании наращивают свое присутствие в экономике Украины (Фото:Коллаж НВ)

Премьер-министр Денис Шмигаль пообещал продолжить экономические реформы, включая приватизацию. Но все больше сигналов о том, что доля государства в экономике Украины будет увеличиваться. Почему это не очень хороший знак?

Во время большой пресс-конференции для украинских СМИ премьер-министр Украины Денис Шмигаль пообещал продолжить реформы, которые Украина начала до войны. «Это — уменьшение роли государства в экономике, продолжение реформы корпоратизации государственных предприятий, продолжение приватизации», — заявил чиновник.

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По его словам, Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы выделить стратегические предприятия, не подлежащие приватизации. Они останутся в государственной собственности, но будут корпоратизированы. «Все остальное будет очень оперативно передаваться в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации или управления. Возможно, с повышением эффективности благодаря прозрачной аренде. Но приоритет № 1 — это, безусловно, приватизация», — подчеркнул Шмигаль.

Согласно данным Министерства экономики Украины, удельный вес государственного сектора экономики по состоянию на осень 2021 года составил чуть больше 10%. С одной стороны это немного, но с другой — это примерно 3,5 тысячи предприятий, преимущественно менее прибыльных, чем частные. Поэтому в Центре экономической стратегии рекомендовали ускорить приватизацию.

Рестарт приватизации действительно состоялся. На прошлой неделе Фонд госимущества под председательством нового главы Рустема Умерова продал сразу два спиртзавода в Тернопольской области, получив 220,2 млн грн.

Отдельно стоит упомянуть банковскую систему, где после национализации ПриватБанка и Укргазбанка доля государства приблизилась почти к 50%. Министерство финансов Украины планировало, что к 2025 году этот показатель снизится до 25%.

Но, похоже, что на практике в украинской экономике происходят противоположные процессы. НВ Бизнес нашел несколько знаковых примеров, свидетельствующих о том, что роль государства в экономике Украины будет расти, несмотря на обещания правительства.