Приватбанк сообщил о прибыли в 9 млрд грн Сегодня, 13:30 341 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com На 1 декабря 2018 года его показатель достаточности регулятивного капитала банка составил 18,25%

По итогам января-ноября 2018 Приватбанк задекларировал доход 9,03 млрд грн.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на отчетность учреждения.

За январь-октябрь Приватбанк отчитывался о прибыли 7,07 млрд грн, за январь-сентябрь – 5,1 млрд грн, а за январь-август – 9,7 млрд грн.

Сентябрьский ущерб на 4,6 млрд грн глава правления банка Петр Крумханзл объяснил формированием резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей до национализации.

В начале ноября заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук заявила, что банк в 2018 году получит как минимум 5 млрд грн чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.

По ее словам, Приватбанк не нуждается в докапитализации государством, и все дополнительные риски учреждение способно покрыть за счет своей прибыли.

Согласно отчетности Приватбанка, на 1 декабря 2018 года его показатель достаточности регулятивного капитала составлял 18,25% (требование НБУ – не менее 10%).

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