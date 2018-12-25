Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
Иван Компан
Одной ногой в медвежьей берлоге
Сергей Фурса
Почему политики талдычат о долговой петле

Приватбанк сообщил о прибыли в 9 млрд грн

Сегодня, 13:30
341
Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

На 1 декабря 2018 года его показатель достаточности регулятивного капитала банка составил 18,25%

По итогам января-ноября 2018 Приватбанк задекларировал доход 9,03 млрд грн.

Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на отчетность учреждения.

За январь-октябрь Приватбанк отчитывался о прибыли 7,07 млрд грн, за январь-сентябрь – 5,1 млрд грн, а за январь-август – 9,7 млрд грн.

Сентябрьский ущерб на 4,6 млрд грн глава правления банка Петр Крумханзл объяснил формированием резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей до национализации.

В начале ноября заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук заявила, что банк в 2018 году получит как минимум 5 млрд грн чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.

По ее словам, Приватбанк не нуждается в докапитализации государством, и все дополнительные риски учреждение способно покрыть за счет своей прибыли.

Согласно отчетности Приватбанка, на 1 декабря 2018 года его показатель достаточности регулятивного капитала составлял 18,25% (требование НБУ – не менее 10%).

НБУ отчитался, который госбанк оказался наиболее рентабельным

Теги:   Приватбанк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Готовимся к кризису
2769
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Кабмин разделил ГФС на две службы. Это хорошо или плохо?
1899
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Почему политики талдычат о долговой петле
1583
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15794
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
10256
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
7896

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться