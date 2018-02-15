Приход Ryanair, производство реакторов для АЭС и другие главные новости бизнеса

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ТОП главных новостей бизнеса за 15 февраля от НВ Бизнес.

Экономика Украины выросла на 2,2%

Рост экономики Украины в 2017 году оказался ниже, чем в 2016-м. По предварительной оценке Государственной службы статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,2%, тогда как годом ранее рост составил 2,3%.

"Среди положительных факторов в Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) отметили "высокую потребительскую активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС".

Украина уже не такая нищая страна

Украина улучшила свои результаты и поднялась с 5 на 7 место в рейтинге самых несчастных стран мира по версии американского агентства Bloomberg. Если в прошлом году индекс Украины составлял 23,8 пункта, то уже в 2018-ом он находится на уровне 17,8.

Bloomberg's Misery Index рассчитывается на основе прогнозов по инфляции и безработице для 66 стран. На первом месте рейтинга уже четвертый год подряд находится Венесуэла с показателем 1872 пункта.

Ryanair подтвердил заход в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.

"Это настоящая дата, и я надеюсь, что это произойдет. На данный момент детали соглашения обсуждаются", - сообщил главный сотрудник по правовым вопросам и секретарь авиакомпании Ryanair Юлиуш Коморек. По его словам, обязательно будут полеты из Украины в Польшу, также обсуждаются другие направления.

Американская компания задумалась о производстве в Украине ядерных реакторов

Международная компания Holtec International рассматривает возможность расширения своих производственных мощностей на территории Украины для изготовления современных и более перспективных малых модульных реакторов для АЭС.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, глава компании выбрал только три страны в мире, где он хочет реализовать свой проект, и Украина в их числе. Наша страна "может стать производителем совсем другого технологического уровня в будущем", и проект Holtec по строительству завода по изготовлению реакторов будет способствовать этому, подчеркнул дипломат .

Аренда сельхозземель подорожала

В 2017 году в Украине средняя стоимость аренды сельскохозяйственной земли выросла на 25% - до 1369 грн/га. По данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, в среднем граждане-собственники земли получили 1369 грн/га, тогда как по состоянию на 1 января 2017 года этот показатель составил 1093 грн/га.

Самая высокая арендная плата зафиксирована в Черкасской (2962 грн/га), самая низкая - в Закарпатской (719 грн/га). При этом государственные земли сдавались в аренду вдвое дороже, чем частные.

Такими были главные деловые новости среды.