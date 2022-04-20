За размещение переселенцев. Как получить выплату — все, что нужно знать о получении компенсации 20 апреля, 02:09 Цей матеріал також доступний українською Владелец помещения, размещающего ВПЛ, может получить денежную компенсацию (Фото:Syda_Productions / Depositphotos)

Совершеннолетние граждане Украины, являющиеся владельцами жилых помещений и безвозмездно размещают в этих помещениях внутри перемещенных лиц, имеют право на компенсацию.

Что нужно сделать владельцу жилья

Для получения компенсационной выплаты владелец помещения должен осуществить следующее:

1. Зарегистрировать свое жилье на портале Прихисток.

Видео дня

2. Не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица.

3. В день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня жильцов.

4. Обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по местонахождению жилого помещения для получения денежной помощи.

5. Выплата производится в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа следующего месяца при условии отсутствия задолженности по коммуналке собственника жилья.

Какой размер денежной помощи от государства

На средства собственнику жилья, принимающего внутриперемещенных лиц (ВПЛ) выплачивается компенсационная выплата в размене 14,77 грн за одного человека в сутки.

Как получить компенсацию за размещение ВПЛ

После того, как владелец жилья приютил гостя-переселенца:

гость должен зарегистрироваться как ВПЛ. Это обязательное требование для получения компенсации.

Читайте также: Cтатус внутренне перемещенного лица теперь можно получить в Дии

начисления компенсации могут производиться с 22 марта 2022 года — дня введения в действие постановления КМУ. Например, если владельцы жилья приютили ВПЛ 15 марта, подали заявление о размещении 25 марта, то получить компенсацию в марте можно только за период с 24 по 31 марта. Или если переселенцев разметили 25 марта, а они получили справку ВПЛ 28 марта, то компенсация будет осуществляться с 28 марта.

Перед визитом в органы местного самоуправления (ОМС) владелец жилья должен собрать следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность гостя-ВПЛ;

документы о собственности на жилое помещение;

документ, удостоверяющий личность собственника жилья;

реквизиты банковского счета, на которые будет перечислена компенсация.

Владелец жилья до 5-го числа месяца (для получения компенсации за предыдущий месяц, лично или через доверенное лицо (нотариальная доверенность) прибывает в ОМС и:

лично регистрирует свое жилье на Прихисток ( для ускорения обработки информации) или должностные лица ОМС сделают это за них;

подает заполненное заявление согласно Приложению 1 к ПКМУ № 333. В котором указывает дату поселения, данные людей и адрес жилого помещения, к которому прилагаются копии документов, удостоверяющих личность размещенных лиц, указывает реквизиты счета на которые будет начисляться компенсация.

Владелец жилья получает компенсацию на указанный в заявлении счет до 20 числа месяца

ежемесячно до 5 числа, собственник обязательно подает заявление согласно приложению 1 к ПКМУ, если он продолжает предоставлять жилье ВПЛ.

Какие данные подавать в ОМС

Заявитель на получение компенсации за размещение ВПЛ вместе с заявлением предоставляет:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

копии документов, удостоверяющих личность размещенных лиц;

документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение.

О соотношении выплаты данной компенсации с другими выплатами ВПЛ: 2000 грн и 450 грн на человека

это две разные государственные программы;

компенсацию расходов на временное размещение внутри перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусмотренную постановлением КМУ Об утверждении Порядка компенсации расходов на временное размещение внутриперемещенных лиц, переместившихся в период военного положения и не получающих ежемесячную адресную помощь внутриперемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг от 19 марта 2022 года № 333, получает собственник жилья. Эта помощь никак не влияет на выплаты, которые получают работодатели за трудоустройство ВПЛ.

если ВПЛ получают ежемесячное адресное пособие на проживание согласно постановлению КМУ от 20 марта 2022 года № 332 Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам, то владельцы жилья, безвозмездно разместившие у себя таких могут получать выплату предусмотренную соответствующим постановлением КМУ.

Условия получения компенсации

1. Компенсацию могут получать физлица владельцы жилых помещений. Компенсация субъектам хозяйственной деятельности не предоставляется;

2. При наличии нотариально удостоверенной доверенности от собственника жилого помещения на распоряжение недвижимым имуществом, размещение и соответствующую компенсацию может получать доверенное лицо.

3. В случае, если собственником жилого помещения является ВПЛ, и это лицо безвозмездно предоставляет принадлежащее ему жилое помещение для размещения других ВПЛ, то такое лицо может получать компенсацию.

4. Владелец жилья обязательно обращается с заявлением в исполнительный комитет сельского поселкового городского совета, где указывает сведения о дате поселения, данные людей и адрес жилого помещения, к которому прилагаются копии документов, удостоверяющих личность размещенных лиц, копии документов, право собственности и жилое помещение.

5. Ежемесячно владельцу обязательно нужно подавать заявление согласно приложению 1 правительсьвенного постановления в исполнительный комитет сельского, поселкового городского совета.

6. Владелец дает согласие на обработку персональных данных.

Нужно ли регистрироваться на Прихисток, если у тебя уже проживают беженцы

Для получения компенсации владельцу жилья не обязательно вносить информацию в веб-ресурс Прихисток. В таком случае информацию об имеющемся для размещения жилье можно предоставить исполнительному комитету сельского, поселкового городского совета. Например, если владелица жилья имеете возможность приютить ВПЛ, но не можете самостоятельно внести свое жилье на веб-ресурс (не умеет, не знает как), то она может обратиться в исполком вашей общины, чтобы это сделали они.

Можно ли подать заявление онлайн

Заявление подеётся только при физическом присутствии. Владелец (лицо по нотариальной доверенности) обязательно обращается с заявлением в исполнительный комитет сельского поселкового городского совета, где указывает сведения о дате поселения, данные людей и адрес жилого помещения.

Что делать, если органы ОМС отказываются принимать заявления

В случаях, когда городские и сельские советы отказываются принимать заявления из-за отсутствия доступа к Прихистку, никаких данных о программе, а также не имеют финансового обеспечения на эти выплаты:

портал Прихисток является открытым веб-ресурсом, доступ к которому через сеть Интернет имеют все без исключения пользователи, как граждане, так и работники ОМС;

финансовое обеспечение предусмотрено по трем направлениям: из резервного фонда государственного бюджета, за счет местных бюджетов, за счет доноров. Если ОМС не могут обеспечить исполнение из местного бюджета, им предоставляется финансирование в необходимом размере из резервного фонда государственного бюджета.

Если не работает горячая линия

Если горячая линия не работает, проконсультироваться можно по следующим телефонным номерам:

1545 — круглосуточная Правительственная горячая линия;

(044) 284 06 28 — Горячая линия Министерства развития общин и территорий Украины, работает с 09:00 до 18:00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.