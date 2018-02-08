Прибыль и убытки банков, новый рекорд аэропорта Борисполь и другие главные деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 8 февраля от НВ Бизнес.

Нацбанк одобрил нового руководителя Приватбанка

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 8 февраля, согласовал назначение чеха Петра Крумханзла на должность главы правления государственного Приватбанка.

Ранее он занимал высокие должности в банках, например, был членом правления по операционным вопросам в украинском Райффайзен Банке Аваль. У нового главы Приватбанка также есть опыт на рынке Китая.

В Германии возбудили дело о махинациях с автомобилями для ввоза в Украину

Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело против автопроизводителей.

Так, их подозревают в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.

НБУ назвал самые убыточные и прибыльные банки Украины

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал статистику украинских банков с крупнейшими доходами и убытками по итогам 2017 года.

Рейтинг самых убыточных банков возглавил Приватбанк с убытком в 23 млрд грн.

Вместе с тем, Райффайзен Банк Аваль по итогам 2017 года стал самым прибыльным банком Украины, его прибыль составила 1,5 млрд грн.

Мировые компании интересуются украинской ГТС

По состоянию на 1 февраля, восемь заинтересованных компаний-партнеров подали свои предложения для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).

На данном этапе проходит процедура приема и изучения этих предложений - Open Season.

Аэропорт Борисполь рекордно нарастил пассажиропоток

В 2017 году аэропорт Борисполь обслужил рекордное количество пассажиров - 10,6 млн, что на 22,1% больше, чем в 2016 году.

Как результат, аэропорт укрепился в тройке самых быстрорастущих аэропортов Европы в категории от 5 до 10 млн пассажиров.

Такими были главные деловые новости четверга.