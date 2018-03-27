Президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной

Президент Петр Порошенко уволил членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

Об этом говорится в указах на сайте президента №80 и №81 от 23 марта.

Оба члена НКРЭКУ были уволены в связи с окончанием срока, на который они были назначены.

Президент назначил Морозову и Таратуна временными членами НКРЭКУ в декабре 2017 года. Тогда в указах отмечалось, что они будут работать до назначения новых членов комиссии, которых избрерут на конкурсе. Но не более, чем на срок три месяца.

По состоянию на 26 марта новые члены комиссии пока не избраны, но их список уже предан на утверждение.

Как известно, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.