Президент одобрил упрощение ввоза и регистрации автомобилей

Ввоз в Украину автомобилей немного упростили

Президент Петр Порошенко 21 мая подписал закон, который предусматривает отмену проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.

Об этом свидетельствует информация по законопроекту №5470-д на сайте Верховной Рады.

Депутаты приняли этот закон в конце февраля 2018 года. Им вносятся изменения в закон, касающийся ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств.

"Во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Такой сертификат нужно будет предоставить только при таможенном оформлении для свободного обращения на внутренней таможне.

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Ранее проверка соответствия транспортных средств экологическим нормам осуществлялась дважды: таможнями при таможенном оформлении и территориальными органами по предоставлению сервисных услуг Министерства внутренних дел при проведении государственной регистрации.

Также существовала проблема ввоза на таможенную территорию Украины американских автомобилей и транспортных средств, бывших в употреблении и имеющих механические повреждения, поскольку сертификат соответствия может быть выдан на такие транспортные средства только после проведения их переоборудования.

Напомним, что еще в мае прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.