Нужно 37 миллиардов долларов. Шмыгаль рассказал, как обстоят дела с разминированием в Украине 5 апреля, 14:33 На разминирование в Украине нужно более $37 млрд (Фото:Murad Sezer / Reuters)

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд.

Потребности только на 2023 год достигают более $397 млн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Telegram-канал Кабинета министров.

По словам премьера, в настоящее время взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. кв. км территории Украины. Только за последний месяц на российских минах подорвались 724 человека, из них 226 погибли.

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«Мы уже сформировали нормативно-правовую базу, активизировали работу Национального органа по вопросам противоминной деятельности, создали Межведомственную рабочую группу по вопросам гуманитарного разминирования, утвердили план разминирования более 470 тыс. га земель с/х назначения в девяти регионах Украины», — рассказал Шмыгаль.

«Сейчас работают около 350 групп разминирования с привлечением украинских и иностранных специалистов. Уничтожено около 320 тыс. взрывоопасных предметов», — добавил он.

Премьер рассказал, что Кабмин начинает реализацию новой государственной политики в области разминирования. Ее ключевые элементы: обновление национальных стандартов противоминной деятельности; эффективная госпрограмма разминирования с приоритетами территорий; создание рынка услуг по разминированию; активное привлечение инновационных технологий и т. п.

«Поручено создать отдельную структуру — Государственный центр гуманитарного разминирования. Он примет участие в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Украина создает широкую коалицию стран, которые помогут сделать так, чтобы процесс разминирования не длился десятилетиями. Для гуманитарного разминирования уже привлечено $16 млн международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще $73 млн.

Ранее сообщалось, что только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.