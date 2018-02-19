Прекращение поставок авиадвигателей в Россию, недостаточный рост украинской экономики и другие главные деловые новости дня

О том, что важного произошло сегодня, читайте в нашем традиционном дайджесте

ТОП главных новостей бизнеса за 19 февраля от НВ Бизнес.

Украина прекратила поставки авиадвигателей в Россию

Украина прекратила поставлять двигатели Д-436 для пассажирских самолетов Ан-148, которые собирают в России.

Так, украинские власти запретили поставлять технику в РФ.

Всемирный банк назвал недостаточным рост экономики Украины

Вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что после шокового периода экономика Украины растет, но недостаточно.

По его словам, сейчас все международные партнеры, которые помогают Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы этот рост ускорился.

Бессарабский рынок впервые начал продажу на электронных торгах

Бессарабский рынок в Киеве стал первым рынком в Украине, который начал продажу торговых мест через систему продажи активов ProZorro.Продажи.

Отмечается, что победитель торгов, которые будут проводиться с помощью Prozorro.sale и электронной площадки Е-Тендер, сможет заключить договор аренды на 3 месяца.

Тесть Насирова выиграл тендер на реконструкцию терминала в Борисполе

Компания Альтис-Констракшн, которая входит в корпорацию Альтис-Холдинг, выиграла тендер на реконструкцию перрона для воздушных судов терминала D в Международном аэропорту Борисполь.

Отметим, что корпорация принадлежит Александру Глимбовскому, который является тестем Романа Насирова.

Это уже не первый проект, который строит компания в аэропорту.

Крупнейший украинский производитель стальных канатов ликвидирует последний филиал

Наблюдательный совет Производственного объединения Стальканат-Силур решил ликвидировать одесский филиал компании с целью оптимизации структуры.

Причиной является отсутствие производственной необходимости в существовании данного отдельного подразделения.

Такими были главные деловые новости понедельника.