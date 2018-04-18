Председателю Нацкомиссии по энергетике окончательно отказали в допуске к конкурсному отбору

Конкурсная комиссия по отбору новых членов в Национальную комиссии в сфере государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) окончательно не допустила нынешнего председателя Дмитрия Вовка к конкурсу.

Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус на своей Facebook-странице.

По его словам, конкурсная комиссия признала недостаточными объяснения Вовка о его соответствии нормам закона, так как закон требует 5 лет опыта работы в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, что 13 апреля конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже Вовк заявил, что хочет воспользоваться возможностью подать дополнительные документы в течение двух дней на участие в отборе новых членов НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что в состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны были избирать по два новых представителя. Позже президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.