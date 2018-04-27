Предпринимателей-пенсионеров освободили от уплаты ЕСВ

Речь идет только об уплате ЕСВ за себя

Верховный суд Украины освободил физических лиц-предприниматей, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь.

Об этом пишет Радіо Свобода.

Речь идет только об уплате ЕСВ за себя. Отметим, что для освобождения от налога предприниматель должен не только иметь пенсионный возраст или инвалидность, обязательным условием является также наличие оформленной пенсии или социальной помощи.

При желании пенсионеры могут платить единый социальный взнос, но на добровольной основе.

Напомним, с января по декабрь 2018 года размер минимального единого взноса составляет 819 грн.

В феврале Кабмин принял постановление, которое изменяет порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отношении отдельных категорий застрахованных лиц.