Организовали полноценное производство. В Киеве ликвидировали изготовление фальшивых долларов

Бюро экономической безопасности в г. Киеве разоблачило преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, в частности банкнот номиналом 100 долларов США и 500 гривен.

Об этом сообщило БЭБ.

«Установлено, что организатор противоправной деятельности привлек еще двух человек, для прикрытия они арендовали дом в Киевской области. Там разместили специальное оборудование для изготовления фальшивых банкнот», — говорится в сообщении. — «Для конспирации фальшивомонетчики использовали подставных лиц, меняли транспортные средства и средства связи, а финансовые операции осуществляли через подставные реквизиты».

Согласно сообщению, подозреваемые организовали полноценную линию производства: осуществляли настройку техники, пробные печати, сушку пленки и проверку качества фальшивых оттисков.

В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели 7 обысков на территории Киева и Киевской области.

По результатам обысков изъято оборудование для изготовления фальшивых банкнот, комплектующие материалы, специальные краски и бумага, готовые поддельные купюры (100 долларов США и 500 гривен), компьютерную технику и мобильные телефоны и 3 автомобиля.

Детективы задержали трех человек и сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (Изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере).

Продолжается досудебное расследование.

