Правительство одобрило условия выпуска еврооблигаций

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Минфин будет предусматривать в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций

Минфин будет предусматривать в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций

Кабинет министров утвердил условия выпуска Украиной еврооблигаций внешнего государственного займа.

Об этом говорится в постановлении правительства №186 от 14 марта 2018 года, передают Українські Новини.

Министр финансов уполномочен в случае необходимости ежегодно выпускать облигации внешнего госзайма в пределах объема согласно государственному бюджету Украины.

Отмечается, что министр финансов также уполномочен заключать соответствующие договоры и подписывать другие документы, связанные с осуществлением государственных внешних заимствований путем выпуска облигаций внешних госзаймов и/или сделок с государственным долгом.

Также министерство будет формировать проспект эмиссии бумаг, утверждать основные условия сделок с госдолгом, предусматривать ежегодно в проекте госбюджета средства для обслуживания и погашения облигаций.

Напомним, что Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

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