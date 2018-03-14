Правительство ввело монетизацию льгот на проезд

Кабинет министров Украины ввел монетизацию льгот на проезд на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 14 марта, передают Українські Новини.

Финансирование расходов по предоставлению обналиченных льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок предоставления льгот в наличной форме, действие которого распространяется на отдельные категории граждан, которые имеют право на льготы на проезд.

При этом органы местного самоуправления смогут расширить перечень таких лиц.