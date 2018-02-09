Правительство Украины действует по логике Януковича – американский экономист

Отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и курс на дальнейшее размещение еврооблигаций вернет страну на путь, который некогда начал бывший президент Виктор Янукович.

Об этом в интервью НВ заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его словам, вполне возможно, что Украина вместо кредита МВФ продолжит размещать свои облигации на европейском рынке, так как страна уже имеет успешный опыт 2017 года.

"Во-первых, на этом много денег не заработаешь, во‑вторых, страна, в которой право собственности не защищено, не получит достаточного количества инвестиций. По такой логике действовал Виктор Янукович, когда в 2011 году сказал, что ему больше не нужен МВФ, и продал облигации за 7,5%", – отметил Аслунд.

Он напомнил, что через год ставка облигаций была уже 9,5%, а потом продать их стало вообще невозможно.

"То есть этот метод не работает. Единственный адекватный для Украины способ решить ситуацию – это выполнить требования МВФ и главное – не врать МВФ. Сейчас действительно очень мало доверия к Украине", – сказал экономист.

Ранее сообщалось, что по словам Аслунда, МВФ и Европейский Союз выражают сомнения в том, что Украине удастся выполнить свои обязательства.

Читайте интервью с Андерсом Аслундом в свежем номере журнала Новое Время – №5 от 8 февраля 2018 года.