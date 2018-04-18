Правительство спрогнозировало рост экономики Украины выше, чем МВФ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2019 году на уровне 3,6%.

Соответствующий прогноз содержится в поданном на рассмотрение Кабинета министров 18 апреля проекте Основны направлений бюджетной политики, передает агентство Интерфакс-Украина.

Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 года составит 6,5%, среднегодовой курс гривни - до 30,5 грн/$1.

Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году и замедление в 2019-2020 годах до 2,9%.

Касательно индекса потребительских цен: к концу года НБУ ожидает замедление роста инфляции до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году – до 5,8%, в 2020 году – до 5%.

Напомним, что накануне МВФ ухудшил прогноз для Украины. Согласно обзору мировой экономики Международного валютного фонда, в следующем году украинский валовый внутренний продукт может вырасти лишь на 3,3%, хотя ранее прогнозировался рост в 4%. При этом сценарий на 2018 год остался неизменным – на уровне 3,2%. Кроме того, прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта – до 11%, а в 2019 году МВФ ожидает инфляцию в Украине на уровне 8%.