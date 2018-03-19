Правительство создало онлайн-сервис для сравнения цен

Сервис автоматически собирает данные из открытых источников и фиксирует ежедневную динамику цен на товары

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) создало онлайн-ресурс, с помощью которого можно отследить динамику цен.

Об этом сообщили в Офисе эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO).

Так, на сайте Платформа эффективного регулирования доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране.

"Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы", - отметил председатель Офиса Алексей Гончарук.

С помощью ресурса пользователи смогут подобрать продукты, из которых состоит блюдо и получить цены на каждый ингредиент или блюдо в целом.

Согласно сообщению, сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, Нацбанк, Всемирный банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов. Информация представлена также в региональном разрезе по областям.

Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели, в онлайн-магазинах - ежедневно. Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

Отмечается, что пользователь сможет редактировать графи в соответствии со своими целями и загрузить его на компьютер или встроить в свой сайт.

Кроме того, BRDO планирует также запустить индекс доступности жилья.