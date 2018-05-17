Правительство согласовало важное назначение в Минэнерго

В Минэнерго назначили чиновника, избрание которого оспаривали в судах полтора года

Кабинет министров назначил государственным секретарем Министерства энергетики и угольной промышленности Максима Немчинова.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №325-р от 16 мая, передают Українські новини.

Немчинов назначен сроком на 5 лет с испытательным сроком на три месяца.

Отметим, что конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Немчинова госсекретарем Минэнерго в ноябре 2016 года. Однако с 1 января 2017 года и.о. госсекретаря Минэнерго была Юлия Пидкоморная, директор департамента обеспечения коммуникаций и организации работы министерства.

Примечательно, что ранее Пидкоморная подавала иск в суд, в котором просила признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 15 ноября 2016 года по конкурсу на занятие вакантной должности госсекретаря Минэнерго, согласно которому Немчинов был избран победителем.

В связи с этим суд открыл производство по административному делу. Позже она отозвала свой иск и не явилась на заседание, на котором должно было рассматриваться ходатайство от отзыве.

До этого с идентичным иском в суд обращался советник министра энергетики и угольной промышленности Владимир Колесник.

Согласно иску, Колесник утверждал, что Немчинов, заполняя карточку государственного служащего, не указал, что его жена была основателем предприятий Алмакс и Энерготранслайн, что является нарушением процедуры. В мае 2017 года Колесник отозвал свой иск. Он, как и Немчинов, участвовал в конкурсном отборе на должность госсекретаря Минэнерго.

Основным видом деятельности Алмакс, согласно данным госреестра, является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, Энерготранслайн - распределение электроэнергии.

Немчинов является коммерческим директором Алмакс.

Напомним, ранее СМИ узнали, кто займет место уволенного замминистра энергетики.