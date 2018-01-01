Правительство решило обжаловать запрет на передачу данных потребителей газа Сегодня, 08:32 135 Цей матеріал також доступний українською

Кабинет министров намерен обжаловать определение суда о приостановке передачи Министерству финансов персональных данных потребителей.

Об этом Українським новинам сообщили в Минфине.

"Признавая верховенство права, Минфин будет выполнять решение Окружного административного суда Киева. Работа по получению данных в соответствии с постановлением КМУ №867 продолжится, как только вопрос будет урегулирован законодательством. Сейчас Министерство юстиции и правительство готовят апелляционную жалобу", - говорится в комментарии.

Минфин разработал порядок обмена информацией между ведомством и субъектами рынка природного газа, хранения и защиты данных. Формирование реестра потребителей природного газа в соответствии с вышеуказанным положением необходимо для обеспечения его бесперебойного снабжения.

Положением предусмотрено, что операторы газораспределительных систем обязаны подавать информацию о каждом бытовом потребителе газа до 15 декабря 2018, а поставщики о потреблении - начиная с января 2019 года.

На данный момент такая информация в Минфин еще не поступала.

Ранее Окружной административный суд Киева запретил передавать персональные данные потребителей газа. В частности суд приостановил действие отдельных пунктов постановления Кабмина №867, которые предусматривали передачу данных потребителей без их письменного согласия.