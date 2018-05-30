Повышение цен на газ для населения отложили на два месяца

Повышение цен на газ состоится через два месяца

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною до кінця липня 2018 року.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве 30 мая, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, Министерство энергетики и угольной промышленности в течение трех дней должно доработать и согласовать соответствующее постановление с другими ведомствами.

Отметим, что на прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК ожидает от Украины плана отказа от PSO за два-три года.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая.

Как известно, Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.