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Правительство одобрило меморандум о сотрудничестве с МВФ

Сегодня, 15:09
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Кабмин утвердил документ о сотрудничестве с МВФ

Кабинет министров Украины одобрил проекты Письма о намерениях правительства и Нацбанка к Международному валютному фонду, а также Меморандума об экономической и финансовой политике.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 5 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Принять с поручением главным распорядителям доработать в трехдневный срок", - поручил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания. Тексты документов на сайте правительства пока отсутствуют.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.  Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Теги:   Меморандум Транш МВФ Сотрудничество МВФ Кабмин

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