Золотые яйца. Почему цены выросли вдвое и когда они пойдут вниз — разбор 5 октября, 21:22 Эксклюзив НВ Цены на яйца в последние недели бьют рекорды (Фото:Alamo via Reuters)

50−70 грн за десяток яиц, и это — не предел. Один из главных продуктов рациона украинцев стремительно дорожает. Что происходит?

Мало какие продукты не подорожали в этом году на фоне войны и девальвации гривни. Рост затронул не только импорт, но и исключительно украинские товары. Последний громкий пример — яйца. Хотя сезонное подорожание традиционно для этого продукта, но сейчас цифры на ценниках бьют все рекорды.

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В чем причина и надолго ли выросли цены? Спойлер: уже скоро производители обещают хорошие новости.

