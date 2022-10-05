Золотые яйца. Почему цены выросли вдвое и когда они пойдут вниз — разбор

5 октября, 21:22
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Цены на яйца в последние недели бьют рекорды (Фото:Alamo via Reuters)

Цены на яйца в последние недели бьют рекорды (Фото:Alamo via Reuters)

Автор: Светлана Угнива

50−70 грн за десяток яиц, и это — не предел. Один из главных продуктов рациона украинцев стремительно дорожает. Что происходит?

Мало какие продукты не подорожали в этом году на фоне войны и девальвации гривни. Рост затронул не только импорт, но и исключительно украинские товары. Последний громкий пример — яйца. Хотя сезонное подорожание традиционно для этого продукта, но сейчас цифры на ценниках бьют все рекорды.

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В чем причина и надолго ли выросли цены? Спойлер: уже скоро производители обещают хорошие новости.

Теги:   Инфляция АТБ Цены на продовольствие Яйца Торговые сети Союз птахівників України Война России против Украины Чернобаевка

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