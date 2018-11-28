Потребительские настроения в Украине значительно ухудшились

В октябре 2018 года индекс потребительских настроений составил 56,9, что на 5,7 п. меньше, чем в сентябре.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.
Наибольшие изменения претерпели индексы девальвационных ожиданий и ожиданий относительно развития экономики страны в ближайшем году.
Индекс инфляционных ожиданий остался почти неизменным - 190,3, что на 0,1 п. меньше прошлый месяц.
Ожидания украинский относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,1 п. - до 162,2.
Индекс текущего положения опустился на 4,5 п., остановившись на отметке 56. Индекс экономических ожиданий в октябре уменьшился на 6,6 п. - до 57,5.
В октябре несколько ухудшились ожидания украинцев по безработице: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 136,2. Это на 2,3 п. больше, чем в сентябре.
Напомним, что в сентябре 2018 индекс потребительских настроений составил 62,6, что на 2,3 п. больше, чем в августе 2018 года.
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