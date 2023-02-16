2,5% ВВП. Потери Турции от землетрясения оцениваются в 25 млрд долларов — JPMorgan 16 февраля, 15:51 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Прямые потери Турции от разрушительного землетрясения 6 февраля могут составлять 2,5% от ВВП или $25 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на JPMorgan.



Общее число погибших от землетрясения в Турции и Сирии возросло до более 41 000. Миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе многие выжившие остались без крова.

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JPMorgan также ожидает, что центральный банк Турции на ближайшем заседании на следующей неделе снизит процентные ставки еще на 100 базисных пунктов — до 8%.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.



МИД Украины сообщало, что среди погибших пять украинцев. Из-под завалов спасли десять украинцев, семеро считаются пропавшими без вести.