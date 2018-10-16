Поступления от "зарплатных" налогов выросли на четверть

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В сентябре 2018 поступления от ЕСВ составили 18,7 млрд грн
Фото: NBU/Flickr

В сентябре 2018 поступления от ЕСВ составили 18,7 млрд грн

В январе-сентябре 2018 года Государственной фискальной службой обеспечено поступление единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 163,9 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Этот показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 26,8%, или на 34,7 млрд грн.

В сентябре 2018 года поступления от ЕСВ составили 18,7 млрд грн, что на 23%, или на 3,5 млрд грн превышает показатель сентября прошлого года.

Отметим, что за январь-август этого года крупный бизнес увеличил уплату ЕСВ в госбюджет до 32,6 млрд грн, что на 32,2%, или на 7,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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