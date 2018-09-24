Поступления в местные бюджеты от налогов выросли на четверть

Юридические лица-предприниматели за этот период оплатили 5,5 млрд грн единого налога

В январе-августе 2018 году до местных бюджетов поступило 19 млрд грн единого налога, что на 25% больше чем за аналогичный период прошлого года (15,2 млрд грн).

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

Подавляющее большинство уплаченного налога обеспечили физические лица-предприниматели, которые оплатили 13,5 млрд грн. Это на 28,3% (почти на 3 млрд грн) превышает соответствующий показатель 2017 года.

Юридические лица-предприниматели за этот период оплатили 5,5 млрд грн единого налога, что на 17%, или на 0,8 млрд грн больше января-августа 2017 года.

Из общей суммы единого налога 3,1 млрд грн было уплачено плательщиками в августе 2018 года. Из этой суммы физическими лицами направлено 2,3 млрд грн, юридическими - 0,8 млрд грн.

В ГФС напомнили, что единый налог зачисляется в местные бюджеты, а следовательно плательщики направляют средства на развитие своего региона, обеспечивая своевременное финансирование органами местного самоуправления региональных программ и выполнения обязательств местной власти перед своими жителями.