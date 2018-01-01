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Поступления в местные бюджеты от налогов установили рекорд

Сегодня, 14:15
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Всего за 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 209,7 млрд грн платежей

Фото: pixabay/stevepb

В ноябре в местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную в 2018 году сумму - 23,2 млрд грн.  В сравнении с ноябрем прошлого года поступления выросли на 22%, или на 4,2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

Всего за 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 209,7 млрд грн платежей, что на 21,9%, или на 37,7 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

С начала года в сводный бюджет поступило 204,7 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 24,3%, или на 40,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В ноябре поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 20,9 млрд грн. В сравнении с ноябрем прошлого года поступления НДФЛ выросли почти на 26%, или на 4,3 млрд грн.

Напомним, что в январе-сентябре 2018 года в местные бюджеты поступило 165,2 млрд грн платежей.

Теги:   Бюджет Рекорд Налоги

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