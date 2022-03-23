Для создания паники. Россия блокирует экспорт казахской нефти в Европу 23 марта, 22:38 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Погрузка танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (Фото:Каспийский трубопроводный консорциум)

Экспорт казахской нефти в Европу оказался заблокирован после шторма в Черном море, который повредил нефтяной терминал в Новороссийске. Россияне уже говорят, что для ремонта нужно 1,5−2 месяца, а Европу ожидает дефицит нефтепродуктов.

Россия усиливает давление на мировой рынок нефти. В порту Новороссийска остановил работу экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который шли отгрузки казахской нефти. В РФ заявляют, что необходимо устранить ущерб после урагана, что может занять 1,5−2 месяца.

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КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и международных нефтегазовых компаний. Он эксплуатирует магистральный трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км и годовой мощностью 67 млн тонн нефти (приблизительно 700 тыс. баррелей в сутки). Около 80% нефти поступает с месторождений Западного Казахстана, остальное — от российских производителей. Перевалка на танкеры осуществляется в порту близ Новороссийска.

Что произошло?

21−22 марта стало известно, что КТК вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройств терминала, через которые нефть загружается в танкеры. После сильного шторма в них обнаружили сильные повреждения.

«Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сообщила компания. Еще через день погрузка нефти на танкеры была полностью прекращена, так как было остановлено и третье причальное устройство для полного обследования оборудования.

«Прокачка, прием по трубопроводу на сегодняшний день производится на сниженных режимах. У нас пока есть небольшой запас в резервуарном парке», — цитировали российские СМИ Николая Горбаня, генерального директора КТК. Он предполагал, что к четвергу прокачка нефти полностью остановится.

Кто потребитель

«В прошлом году (через КТК — ред.) было отгружено 585 танкеров. Я могу назвать основные направления. Например, Италия — 213 танкеров, Франция — 39 танкеров, Соединенные Штаты — 26 танкеров, Испания — 41 танкер и еще ряд других стран», — сообщил Горбань агентству Интерфакс.



Российская сторона уверяет, что делает все возможное для скорейшего восстановления работы КТК. «Тем не менее, по оценке специалистов это займет некоторое время, как докладывали коллеги, это может занять 1,5−2 месяца восстановление. И в этот период конечно этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может сказаться на рынках нефти», — сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме.

Казахстан уже прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта нефти. Но похоже, что Европа на некоторое время может остаться без существенных объемов нефти. В России уже страшат Европу дефицитом светлых нефтепродуктов.

«Западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива», — заявил Новак.

При этом, по словам Сергея Куюна, директора консалтингового агентства А-95, по соседству с КТК продолжает работать российский нефтеперевалочный терминал. Несмотря на то, что и тут был шторм.

Напомним, что США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа. В Европейском Союзе пока не принято такое решение и по нему не наблюдается единства.

Россия является вторым крупнейшим в мире нетто-экспортером нефти после Саудовской Аравии. Казахстан входит в топ-10 стран-экспортеров нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении Транснефти, 7% на балансе) — 31%, Казахстан (представленный Казмунайгазом — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

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