«Это не для развлечения». Венгерский премьер-министр объяснил, почему его страна не отказывается от нефти и газа из России 28 апреля, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Петер Сийярто (Фото:Zsolt Burger/Ministry of Foreign Affairs and Trade)

Премьер-министр Венгрии говорит, что его страна физически зависит от поставок нефти и газа из России.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире американского телеканала CNN заявил, что Венгрия не отказывается от газа и нефти из России потому, что невозможно найти альтернативу.

Видео дня

«Вопрос поставки нефти и газа в нашу страну — это не вопрос философии, коммуникации, идеологии или политики. Это вопрос физики», — заявил Сийярто.

Отвечая, он фактически не опроверг тезис журналиста о том, что Венгрия поддерживает схему оплаты в рублях через счета в Газпромбанке, которую предложила РФ.

По его словам, все определено инфраструктурой. 85% поставок газа и 65% нефти поступает в Венгрию из России. «Это не просто потому, что нам так захотелось, мы не выбирали эту ситуацию. Нет альтернативных источников газа, альтернативных маршрутов поставки, которые бы позволили нам отказаться от российской нефти и газа в ближайшие годы», — уверен венгерский чиновник.

При этом Венгрия пробует диверсифицировать поставки. У нее уже есть интерконнекторы с 6 из 7 стран-соседей.

Также он напомнил о планах ExxonMobile увеличить добычу газа в румынской части шельфа Черного моря. Но это в будущем, поэтому пока Венгрия не имеет других источников энергоресурсов, кроме российских.

«Это не для развлечения, это физические условия для нашей страны», — сказал Сийярто.

Болгария и Польша отказались от оплаты за российский газ в рублях. Поэтому Газпром прекратил поставки газа в эти страны. После этого премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о закупке газа в Азербайджане и пересмотре контрактов с Газпромом. В том числе контракт на транзит российского газа в Венгрию, Сербию и Словакию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.