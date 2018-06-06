Посол США рассказала об экономических рисках для Украины из-за срыва антикоррупционного суда

Приняв не согласованный с Международным валютным фондом (МВФ) закон О Высшем антикоррупционном суде, Украина не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения дальнейшей, необходимой Украине, помощи.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - подчеркнула она.

Кроме того, Йованович акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 4 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко надеется, что процесс создания Антикоррупционного суда в Украине начнется в июле.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Напомним, что Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.