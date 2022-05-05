Во время военного положения. Что нужно знать о процедуре и размере пособия на погребение умерших граждан 5 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Выплата пособия на погребение в условиях военного положения регулируется на законодательном уровне (Фото:Министерство обороны Украины)

Выплата пособия на погребение в условиях военного положения регламентируется действующим законодательством. Размер такой денежной выплаты зависит от категории лиц, к которой принадлежал умерший.

Погребение застрахованного лица

Если случилась смерть застрахованного лица, необходимо обратиться к работодателю умершего или ближайшему отделению Фонда социального страхования Украины независимо от места регистрации и подать следующие документы:

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свидетельство о смерти;

заявление о выплате пособия на погребение.

Размер пособия на погребение застрахованного лица

Помощь оказывается в размере, устанавливаемом правлением ФСС Украины, но не менее размера прожиточного минимума.

Погребение пенсионера

Если умер пенсионер, необходимо обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины и представить следующие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя;

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия

или

документ, подтверждающий факт смерти.

Размер пособия на погребение пенсионера

Размер пособия на погребение пенсионера — двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти. Если умерший является военным пенсионером, то размер пособия — трехмесячная пенсия, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Погребение безработного

Если умер безработный, необходимо обратиться в центр занятости по месту нахождения безработного на учете и подать:

документ, подтверждающий факт смерти безработного ( справка о смерти);

документ, удостоверяющий личность, совершившего погребение ( паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

Размер пособия на погребение безработного

Пособие на погребение в случае смерти безработного выплачивается лицам, совершавшим погребение, в размере прожиточного минимума.

Погребение других лиц

Если умершее лицо, не достигшее пенсионного возраста на момент смерти, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре занятости как безработное, необходимо обратиться в местные органы власти за последним местом жительства умершего.

Размер пособия на погребение

Размер пособия на погребение устанавливает орган местного самоуправления и в разных регионах он не может быть разный;

Погребение на временно оккупированной или территории ведения боевых действий

Для получения пособия на захоронение лица, умершего на неподконтрольной территории или на территории, где ведутся боевые действия, необходимо подтвердить факт смерти такого лица.

Для установления такого факта необходимо обратиться в суд по месту жительства (нахождение) заявителя с заявлением об установлении факта смерти лица на соответствующей территории, в которой указать:

факт, какой заявитель просит установить и с какой целью;

причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.

К заявлению необходимо добавить:

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства ( например, письменные показания очевидцев, фото с места захоронения, экземпляр коллективного акта о наступлении смерти и/или другие доказательства, подтверждающие факт наступления и т.п.);

справку о невозможности восстановления утраченных документов ( например, письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния)

Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается в соответствии с Законом Украины О судебном сборе.

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