Украина за время войны потеряла до 90% ветровой энергетики и до 50% солнечной — Галущенко 23 октября, 18:14 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua/Wikipedia)

Из-за вторжения России в Украину 90% ветровой и около 40−50% солнечной энергетики выведено из строя.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью для YouTube-канала Мы — Украина.

«Зеленая энергетика, наверное, наиболее пострадала отрасль, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли примерно 90% ветра и примерно до 40−50% солнца. И это, безусловно, огромные потери», — отметил он.

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Галущенко добавил, что в 2019 и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно, ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10−11%.

«У нас была стратегия, которая предполагала, что в 2030 году доля „зеленой“ энергетики в Украине составит минимум 25%. Считаю, что после нашей победы, с учетом разрушений, нанесенных россией, мы, возможно, ее пересмотрим и увеличим процент», — сказал министр.

Масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики утром в субботу, 22 октября, сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября.