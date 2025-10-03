Уже договорился с Shell и Engie. Последний крупный европейский клиент Газпрома хочет покупать газ также в Туркменистане

Венгрия, которая является крупнейшим из оставшихся в Евросоюзе клиентов российского монополиста Газпрома, хотела бы начать закупки газа в Туркменистане.

Об этом пишет The Moscow Times.

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера… Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим также с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», — сообщил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер во время визита в Ашхабад.

2 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании самого долгосрочного в истории страны контракта на закупку сжиженного природного газа (СПГ). Он был заключен с французской компанией Engie и будет действовать с 2028 по 2038 год.

Общий объем поставок составит 4 млрд кубометров.

А в начале сентября Венгрия заключила контракт на покупку 2 млрд. кубометров газа ежегодно с британской Shell. Поставки начнутся в 2026 году, а само соглашение рассчитано на 10 лет.

Газ будет доставляться через Чехию и Германию.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз до 2027 года полностью откажется от российского ископаемого топлива.

При этом Словакия и Венгрия заявили, что не готовы сокращать импорт российской нефти и газа до тех пор, пока не появятся надежные альтернативные источники энергии.

Венгрия сейчас имеет долгосрочное соглашение о поставках газа с Россией для покрытия большей части своих потребностей в газе.

Венгрия, которая получает российский газ с юга через Болгарию и Сербию по трубопроводу Турецкий поток, в прошлом году увеличила свои закупки у Газпрома.

Как заявил Сийярто, Венгрия импортировала около 5 миллиардов кубических метров газа по трубопроводу Турецкий поток через Сербию до конца августа, что, по его словам, означает, что импорт газа через Турецкий поток в этом году может достичь рекордного уровня.