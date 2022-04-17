Порты Бельгии перестают обслуживать корабли под флагом России 17 апреля, 03:51 Цей матеріал також доступний українською Порты Бельгии прекращают обслуживать корабли под флагом России из-за агрессии против Украины (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

С воскресенья, 17 апреля, порты Бельгии прекратят обслуживание коммерческих кораблей под флагом России. Об этом, как сообщает Укринформ, объявила администрация одного из крупнейших в стране портов — Антверпена.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

«На основе правил Европейского Союза, была разработана дорожная карта для запрета захода кораблей под российским флагом в порты Бельгии. Эта дорожная карта будет имплементирована с воскресенья, 17 апреля», – говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, сеть морской транспортной информации ( Maritime Information Crossroads — MIK), получает перечень российских судов, которые входят в бельгийские порты, и внимательно отслеживают такие мероприятия. Разрешения предоставляются только конкретным кораблям, направляющимся к конкретным портам, в определенное время и для перевозки товаров, обозначенных в официальном разрешении.

Администрации портов несут ответственность за выполнение этих правил. Для каждого российского судна, прибывающего в порт, его администрация обязана запросить доказательства того, что это конкретное судно перевозит разрешенный груз. Полностью запрещена перевозка товаров так называемого «двойного назначения».

По европейским правилам применения санкций к таким разрешенным товарам могут относиться природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого топлива, все фармакологические товары, медикаменты, сельскохозяйственная и пищевая продукция (например, зерно), удобрения и гуманитарная помощь. Эти правила будут действовать до 10 августа 2022 года.

«Порт Антверпен выражает поддержку и сочувствие ко всем человеческим страданиям, вызванным конфликтом в Украине. Как порт мирового значения Антверпен регулярно сталкивается с последствиями геополитических движений. Этот конфликт привел к ряду европейских санкций против России. В целях мониторинга влияния этого кризиса на деятельность порта и за его пределами, порт Антверпен находится в тесном контакте с потребителями и таможенными и другими компетентными органами», — говорится в сообщении.

Как отмечает администрация, у порта Антверпена нет значительного товарооборота с Украиной. В то же время, по итогам 2021 года, Россия была пятым по значению торговым партнером с общим объемом грузовых перевозок в 11,6 миллионов тонн.



Пятый пакет ограничительных мер ЕС против России, принятый 8 апреля, предусматривает, в частности, запрет покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое углеродное топливо в ЕС, если они имеют происхождение из России. Импорт угля в ЕС составляет 8 миллиардов евро в год.

Читайте также: Европол начал операцию Оскар по поиску активов попавших под санкции россиян

Санкции также включают запрет на предоставление доступа к портам ЕС кораблям, зарегистрированным под российским флагом. Исключения будут производиться для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергетики.



Владельцы судов под российским флагом уже бросились менять юрисдикции во избежание санкций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.