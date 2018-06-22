Порошенко заявил о резком сокращении чиновников в Украине

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В Украине стало меньше чиновников
Фото: zn.ua

В Украине стало меньше чиновников

С 2015 года количество госслужащих в Украине сократилось почти на 20%.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, это стало возможным благодаря закону о государственной службе, который был создан с привлечением опыта многих государств, и включал, в частности, значительное сокращение количества госслужащих.

Порошенко также подчеркнул необходимость осуществления определенных шагов для возобновления престижа государственной службы и преодоления имеющихся недостатков.

"Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в этом году исполняется 100 лет государственной службы в Украине – в 1918 году гетман Павел Скоропадский осуществил важные учредительные меры, чтобы основать знаменитый корпус государственной службы Украины.

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