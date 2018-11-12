Порошенко выдвинул ультиматум по госбюджету-2019

Порошенко не подпишет бюджет, если в нем не будет позиции об увеличении финансирования субсидий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости увеличить финансирование системы субсидирования населения и не намерен подписывать государственный бюджет в 2019 году, если в нем не будут учтена соответствующая его позиция.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник, 12 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается. И это не просто мой призыв, а это принципиальная позиция относительно формирования бюджета 2019 года ко второму чтению. Подчеркну отдельно: если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу – сделаю то, что никогда не делал", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что система монетизации субсидий должна предусматривать реальные выплаты людям, потребившим меньше энергоресурсов, чем предусмотрено.

"Есть принципиальная позиция по монетизации субсидий… Бедный человек устанавливает с помощью государства систему энергоэффективности, меньше потребляет газа - он должен получать деньги за экономию", - отметил президент.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.

Отметим, что правительство планирует начать первый этап монетизации субсидий с начала 2019 года.