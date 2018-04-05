Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

0 комментировать
Порошенко заявил, что предприниматель будет иметь возможность защищать свою правоту в суде
Фото: АПУ

Порошенко заявил, что предприниматель будет иметь возможность защищать свою правоту в суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал и определил, как безотлагательный разработанный в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

Об этом сообщается на сайте президента.

По словам Порошенко, после принятия данного закона у представителей силовых структур уже не будет возможности проверять предприятия на предмет уплаты налогов.

"Сегодня мы говорим: вам нечего там (на предприятиях – ред.) делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - отметил президент.

Кроме того, он обратил внимание, что, согласно законопроекту, предприниматель будет иметь возможность защищать свою правоту в суде. "Только в случае проигрыша и отказа платить налоги можно будет применять правоохранительный компонент", - подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля 2018 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о НБФР и обнародовала документ.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивал на необходимости создания Службы финансовых расследований, которую заблокировали в апреле 2017 года, но в сентябре правительство одобрило законопроект.

Позже министр финансов Александр Данилюк раскритиковал инициативу создания НБФР.

 

19 марта, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о НБФБ.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове