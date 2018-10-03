Порошенко ужесточил наказание за контрабанду леса

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В Украине ужесточили уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов
Фото: Unsplash

В Украине ужесточили уголовную ответственность за незаконную вырубку лесов

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

Об этом сообщили в Администрации президента.

Так, закон №5495 в несколько раз повышает штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Также Кабмин должен разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведения, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

В Администрации президента подчеркивают, что внедрение норм закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконным вырубкой.

Отметим, что ранее президент вернул принятый парламентом закон. Он предложил исключить пункт о том, что на восемь лет запрещается экспорт топливной древесины, так как это противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и соглашения об ассоциации с ЕС.

Отметим, что согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира, и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых.

Напомним, что с 1 января 2017 года действует абсолютный запрет экспорта леса (мораторий на твердые породы дерева действует еще с 2015 года, в прошлом году его дополнила запрет на экспорт сосны).

Отмена моратория исчезла из перечня требований для получения новой макрофинансовой программы Евросоюза. В этом вопросе ЕС решил задействовать двусторонний механизм разрешения споров, прописанный в Соглашении об ассоциации.

В апреле этого года стало известно, что данные статистики Украины и Европейского союза о вывозе леса-кругляка Украины после введения моратория Верховной Радой расходятся в 238 раз.

4 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Украины об исключении запрета экспорта дров из закона О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

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