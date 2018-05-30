Порошенко уволил главу Нацкомиссии по энергетике

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Соответствующий приказ президент подписал в среду, 30 мая, передает пресс-служба Порошенко.

Полномочия Вовка закончились 26 мая.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.

Ранее Волк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП в декабре 2014 года в возрасте 25 лет. В 2009-2013 годах он работал в финансовой компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), который принадлежал экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева. В 2013-2014 годах он работал национальным менеджером в кондитерской компании Roshen в Москве. Срок его полномочий на посту главы Нацкомиссии завершается в мае 2018 года.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула Роттердам + для тепловой генерации. Комиссия пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введении стимулирующего тарифообразования для облэнерго (Rab-тарифы).

В состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЕКП. Каждые полгода в комиссии должны выбирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссии по энергетике недееспособным , освободив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 работу Нацкомиссии была заблокирована. НКРЕКП не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого Рада отдала НКРЕКП под контроль Порошенко . Парламент принял закон, разрешающий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЕКП. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

В середине мая список первых десяти кандидатов в рамках конкурса по набору новых членов НКРЕКП был утвержден Администрацией президента, сообщала ЭП со ссылкой на источник на рынке.

Ранее Волк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.