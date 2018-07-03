Порошенко сообщил, когда подпишет новый закон о валюте

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Закон о валюте Порошенко подпишет 4 июля
Фото: Нацбанк/Flickr

Закон о валюте Порошенко подпишет 4 июля

Новый закон О валюте и валютных ценностях будет подписан президентом Петром Порошенко в среду, 4 июля.

Об этом заявил сам глава государства, выступая во время украино-сербского бизнес-форума в Белграде во вторник, 3 июля.

"Завтра я подпишу… закон о валюте", – сказал президент, цитирует его Интерфакс-Украина.

Президент рассчитывает, что закон будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в Украине.

Напомним, Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав лишь 228 голосов с третьей попытки. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

Вступление закона в силу позволит украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира.

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