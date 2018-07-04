Порошенко решил внести в Раду закон о налоге на выведенный капитал

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Порошенко считает, что бизнес поддержит его вариант введения нового налога
Фото: pixabay/stevepb

Порошенко считает, что бизнес поддержит его вариант введения нового налога

Президент Петр Порошенко решил подать в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал.

Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве в среду, 4 июля.

Порошенко отметил, что уже подписал документ, и в ближайшее время он будет зарегистрирован в парламенте.

"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", – сказал президент.

При этом Порошенко пообещал, что закон вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета.

"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - отметил он.

Ранее в МВФ заявляли, что не поддерживают президентский законопроект, который предусматривал нулевую ставку налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в бизнес.

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