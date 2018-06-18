Порошенко рассказал о новом способе борьбы с Северным потоком-2

Украина создает в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство российского газопровода в обход Украины - Северный поток-2, а также ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей статье на Medium.

"Северный поток-2 – это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить", – заявил президент.

Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

"Но хочу отдельно подчеркнуть – для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", – добавил президент.

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй Северного потока – 2.

Он подчеркнул, что условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - добавил Порошенко.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Напомним, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

При этом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2.

Напомним, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.