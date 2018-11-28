Порошенко рассказал, когда состоятся переговоры с главой МВФ

Президент Украины Петр Порошенко планирует в среду поговорить с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Об этом он сообщил на встрече с населением в Чернигове, передает Интерфакс-Украина.

"После Чернигова я еду в Киев, где пройдут переговоры с Кристиной Лагард", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что введение военного положения не скажется на финансовой поддержке Украины со стороны международных организаций.

Порошенко рассказал, что лидеры европейских государств и международных организаций в ходе интенсивных переговоров подтвердили, что верят Украине и не отменят ни одной программы помощи.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.