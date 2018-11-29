Порошенко продолжит продвигать налог на выведен капитал – Южанина

Президент Петр Порошенко продолжает работу с Международным валютным фондом по законопроекту о налоге на выведенный капитал.
Об этом написала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей Facebook-странице.
"Несмотря на то, что активисты и эксперты уже отказываются от борьбы за налог на выведенный капитал и переключили свои усилия на поиск измены, президент Украины упорно продолжает работу с МВФ по продвижению этого законопроекта", - подчеркнула она.
По словам главы комитета, во время переговоров с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард президент договорился о прибытии в Украину в ближайшее время технической миссии МВФ.
Южанина отметила, что налог нельзя было внедрять с 1 января 2019 года, ведь этому должна предшествовать большая подготовительная работа со стороны Национального банка, Государственной фискальной службы и других органов исполнительной власти.
Напомним, в начале декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.
Позже в Государственной фискальной службе заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.
В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.
12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.
В марте в МВФ рассказали о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал. Кроме того, Фонд настоятельно рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
В мае глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина назвала причины блокировки МВФ налога на выведенный капитал.
Позже экс-заместитель министра финансов Елена Макеева отмечала, что этот налог противоречит международному праву, и это может привести к международному скандалу.
В свою очередь Всемирный банк назвал этот налог популизмом.
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