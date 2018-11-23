Порошенко подписал законы о новых штрафах и растаможке автомобилей на еврономерах

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду. pic.twitter.com/BifFw2LVes— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.
Законы вступят в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, что 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении данные законопроекты. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможку легковых автомобилей и усиливают ответственностьза нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу.
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