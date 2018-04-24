Порошенко подписал закон, который ограничивает продажу алкоголя

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет местным властям устанавливать ограничения продажи алкоголя в определенное время суток

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное время суток.

Также закон предусматривает ответственность за несоблюдение решений местной власти.

Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, что 22 марта Верховная Рада приняла закон, который дает местным властям право запрещать продажу алкоголя.

Отметим, что законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов еще в сентябре 2015 года.